Сотрудники ФСБ задержали члена сызранской банды с крупной партией героина

СЕГОДНЯ 15:52 2019-06-03T15:52:50+03:00

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В Самарской области силовики задержали члена одной из банд Сызрани. Его подозревают в организации канала поставки крупных партий наркотиков на территории региона.

- При обыске у мужчины были найдены и изъяты 237 граммов порошка неизвестного происхождения. Экспертиза показала, что это был героин. Задержанный приобрел наркотик в Сызрани через тайник и в дальнейшем планировал его сбыть на территории региона, - сообщили в пресс-службе УФСБ по Самарской области.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств в крупном размере». Правоохранители продолжают выяснять все обстоятельства преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU