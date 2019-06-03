Сотрудники ФСБ задержали члена сызранской банды с крупной партией героина
В Самарской области силовики задержали члена одной из банд Сызрани. Его подозревают в организации канала поставки крупных партий наркотиков на территории региона.
- При обыске у мужчины были найдены и изъяты 237 граммов порошка неизвестного происхождения. Экспертиза показала, что это был героин. Задержанный приобрел наркотик в Сызрани через тайник и в дальнейшем планировал его сбыть на территории региона, - сообщили в пресс-службе УФСБ по Самарской области.
Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств в крупном размере». Правоохранители продолжают выяснять все обстоятельства преступления.
ИСТОЧНИК KP.RU