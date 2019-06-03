2019-06-03T15:52:50+03:00
Происшествия

Сотрудники ФСБ задержали члена сызранской банды с крупной партией героина

Мужчина планировал сбыть наркотик на территории 63 региона
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного делаСейчас решается вопрос о возбуждении уголовного делаФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

В Самарской области силовики задержали члена одной из банд Сызрани. Его подозревают в организации канала поставки крупных партий наркотиков на территории региона.

- При обыске у мужчины были найдены и изъяты 237 граммов порошка неизвестного происхождения. Экспертиза показала, что это был героин. Задержанный приобрел наркотик в Сызрани через тайник и в дальнейшем планировал его сбыть на территории региона, - сообщили в пресс-службе УФСБ по Самарской области.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств в крупном размере». Правоохранители продолжают выяснять все обстоятельства преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Самарской области разработали новый законопроект для решения проблем обманутых дольщиков
В детских лагерях Самарской области нашли 395 нарушений пожарной безопасности
На трассе М-5 в Самарской области «Веста» влетела в Mercedes-Benz: пострадали 5 человек
Стали известны дата старта продаж и стоимость универсала LADA Granta Cross
В Самаре сотни ребят отметили День защиты детей в Струковском саду
Самарская область перешла на цифровое ТВ
Самарцев приглашают в круизы по Черному морю на теплоходе «Князь Владимир»
"Крылья Советов" начнут готовиться к новому сезону РПЛ через 2 недели
В Самаре почти за 73 млн рублей отремонтируют подземный переход на Заводском шоссе
В Самаре "Зеленый марафон" пробежали сотрудники Корпорации Кошелев
В минтрансе рассказали, какими деревьями заменят засохшие туи на Московском шоссе в Самаре
В Самаре больше не осталось «Пчелок»
«Гонка героев-2019» в Самаре: участников ждет 8-километровая трасса с препятствиями на Рощинском полигоне
Нанес не менее 44 ударов: жителя Самары отправили в колонию за убийство жены
В Самаре эвакуировали детский сад на Агибалова
В Самаре приставы заставили женщину убрать с Заводского шоссе незаконный кондитерский киоск
В Самаре двоих школьников наградили «Горячим сердцем» за задержание опасного преступника
Невеселый паровозик: в Самаре возле «Колизея» столкнулись два трамвая
«Боролась за каждую жизнь»: в Самаре скончалась заместитель главврача больницы Середавина
В Самарской области женщина на иномарке сбила перебегающего дорогу кабана
В Кинельском районе ввели карантин по бешенству животных
Баскетболистам «Самары» подарят 2,5 млн рублей и ноутбук от «яблока»
В Самаре на улицу Ново-Вокзальную вернули трамваи