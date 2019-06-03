2019-06-03T16:46:45+03:00
Общество

В детских лагерях Самарской области нашли 395 нарушений пожарной безопасности

Сейчас из них осталось лишь восемь
Вера ЦЫГАНКОВА
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В этом году в Самарской области будут работать 728 детских оздоровительных лагерейВ этом году в Самарской области будут работать 728 детских оздоровительных лагерейФото: Архив "КП"
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В Самарской области начался сезон детского отдыха. Уже с 1 июня в некоторые детские оздоровительные лагеря заехали первые смены. Всего же в регионе этим летом будут работать 728 таких учреждений , из них 50 с круглосуточным пребыванием детей и 671 лагерь с дневным. Об этом в пресс-центре "Комсомольской правды" рассказал начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы управления МЧС России по Самарской области Владислав Садовский.

По его словам, в регионе также будут организованы 7 палаточных лагерей, в частности в селе Ягодное, в Тольятти, в поселке городского типа Волжский. Из них три лагеря будут под эгидой православных организаций.

- Из общего количества детских оздоровительных учреждений 31 лагерь граничит с лесом. К ним предъявлялись особые требования по расчистке территории и минерализированного барьера, - рассказал Владислав Садовский.

Он отметил, что всего в течение апреля и мая было проведено 170 проверок пожарной безопасности. В ходе них было выявлено 395 нарушений в летних детских лагерях. В настоящий момент не устранены 8 нарушений. Они остались в санатории "Колос" в Кинель-Черкасском районе. Основная причина, по мнению специалистов, в том, что этот лагерь находился на реконструкции, и руководство просто не успело устранить все недочеты.

Кстати, не смотря на нарушения, лагерь разрешено открыть, но один корпус полностью, а в двух других корпусах разрешено размещать детей только на первых этажах, так как на вторых отсутствуют вторые пожарные выходы. Административно-хозяйственный корпус там тоже к эксплуатации не допущен. Руководство "Колоса" обещало исправить все ко Дню России, 12 июня.

Владисдав Садовский также отметил, что в этом году, впервые за несколько лет в список неготовых к сезону лагерей не попали "Россия" и "Космос". Они учли опыт прошлых лет и устранили все нарушения до начала лета.

В течение всего сезона раз в день пожарные будут проводить противопожарные рейды в районе детских оздоровительных учреждений, в случае высокого класса пожарной опасности - три раза в день. Кроме того в каждой смене пожарные проведут с детьми тренировки. Ребятам не только напомнят правила безопасности, но и позволят померить форму пожарных и применить спецтехнику.

ИСТОЧНИК KP.RU

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