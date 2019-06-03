2019-06-03T18:57:58+03:00
Общество

Lada Vesta SW Cross теперь будет "служить" в полиции Словакии

Автомобиль обошелся европейским стражам порядка в 14 тысяч евро
Анастасия ФИЛАТОВА
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Российский автомобиль уже заступил на службу в словацкую полицию / Фото: www.humenne.skРоссийский автомобиль уже заступил на службу в словацкую полицию / Фото: www.humenne.sk
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Автомобиль Lada Vesta SW Cross, выпуском которого занимается тольяттинский АВТОВАЗ, теперь будет трудиться на благо словацкой полиции. Внедорожник заступил на полицейскую службу в маленьком городе Гуменне. Об этом сообщается на сайте городской полиции.

- Lada Vesta SW Cross был приобретен в лизинг. На его приобретение было потрачено 14 тысяч евро. Автомобиль отличается вместительным салоном и багажным отделением, а также имеет впечатляющий дорожный просвет, - отметили словацкие полицейские.

Отметим, что в парке полицейских уже есть две машины: Škoda Fabia Mk2 и KIA Ceed. Правоохранители решили приобрести еще один автомобиль, потому что те уже имеют приличный пробег и уже немного староваты для обеспечения правопорядка. Расплатиться за новенький внедорожник стражи порядка планируют в течение 5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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