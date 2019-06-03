Lada Vesta SW Cross теперь будет "служить" в полиции Словакии
Автомобиль Lada Vesta SW Cross, выпуском которого занимается тольяттинский АВТОВАЗ, теперь будет трудиться на благо словацкой полиции. Внедорожник заступил на полицейскую службу в маленьком городе Гуменне. Об этом сообщается на сайте городской полиции.
- Lada Vesta SW Cross был приобретен в лизинг. На его приобретение было потрачено 14 тысяч евро. Автомобиль отличается вместительным салоном и багажным отделением, а также имеет впечатляющий дорожный просвет, - отметили словацкие полицейские.
Отметим, что в парке полицейских уже есть две машины: Škoda Fabia Mk2 и KIA Ceed. Правоохранители решили приобрести еще один автомобиль, потому что те уже имеют приличный пробег и уже немного староваты для обеспечения правопорядка. Расплатиться за новенький внедорожник стражи порядка планируют в течение 5 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU