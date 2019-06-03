В Шентале заработала детская «Бережливая поликлиника»

СЕГОДНЯ 19:19 2019-06-03T19:20:15+03:00

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В Самарской области открылась детская «Бережливая поликлиника», которая была реализована в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Обновленное медучреждение заработало в селе Шентала.

На модернизацию поликлиники было выделено 8,7 млн рублей их бюджета области. На эти средства была отремонтирована входная зона с учетом доступности для маломобильных граждан, создан отдельных вход в детское отделение, были оборудованы открытая регистратура и удобная система навигации, а также появились гардеробная, игровая зона и комфортные зоны ожидания. Кроме того, поликлинику оснастили информационным терминалом, который позволяет записаться на прием, не обращаясь в регистратуру. Также в медучреждении появились отделение профилактики, кабинеты узких специалистов, УЗИ, ЭКГ и забора крови. Заработал и аптечный пункт.

Детская поликлиника в Шентале приобрела новый яркий дизайн

- Нужно, чтобы человек чувствовал, что поликлиника создана и работает для него, что он здесь не проситель. «Бережливая поликлиника» - это поликлиника, которая бережет нервы, время и здоровье пациента, – подчеркнул губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Всего в этом году в регионе планируется реализовать проект «Бережливая поликлиника» в 17 детских отделениях. В первую очередь это коснется тех учреждений, которые находятся в отдаленных районах. В рамках проекта там проведут ремонт и автоматизируют все рабочие процессы.

ИСТОЧНИК KP.RU