В Самаре следователи занялись обрушившимся потолком в больнице Семашко
Из-за ЧП пострадал 73-летний пациент медучреждения
К счастью, происшествие обошлось без серьезных последствий
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Следственный отдел по Промышленному району Самары начал доследственную проверку по факту обрушения потолка в одной из палат больницы имени Н.А. Семашко. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Самарской области.
- По предварительным данным, все произошло в ночь на субботу, 1 июня. В одной из палат с потолка обрушились пластиковые панели и штукатурка. В результате пострадал 73-летний пациент больницы. Он получил ссадины на голове, - рассказали правоохранители.
Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.
ИСТОЧНИК KP.RU