2019-06-03T19:58:11+03:00
Общество

В Самаре следователи занялись обрушившимся потолком в больнице Семашко

Из-за ЧП пострадал 73-летний пациент медучреждения
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
К счастью, происшествие обошлось без серьезных последствийК счастью, происшествие обошлось без серьезных последствий
Изменить размер текста:

Следственный отдел по Промышленному району Самары начал доследственную проверку по факту обрушения потолка в одной из палат больницы имени Н.А. Семашко. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Самарской области.

- По предварительным данным, все произошло в ночь на субботу, 1 июня. В одной из палат с потолка обрушились пластиковые панели и штукатурка. В результате пострадал 73-летний пациент больницы. Он получил ссадины на голове, - рассказали правоохранители.

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Сызрани в воде у центрального пляжа нашли труп мужчины
В Шентале заработала детская «Бережливая поликлиника»
Lada Vesta SW Cross теперь будет "служить" в полиции Словакии
Бывший глава департамента туризма Самарской области устроился на работу в гостиницу
В Самарской области разработали новый законопроект для решения проблем обманутых дольщиков
В детских лагерях Самарской области нашли 395 нарушений пожарной безопасности
На трассе М-5 в Самарской области «Веста» влетела в Mercedes-Benz: пострадали 5 человек
Сотрудники ФСБ задержали члена сызранской банды с крупной партией героина
Стали известны дата старта продаж и стоимость универсала LADA Granta Cross
В Самаре сотни ребят отметили День защиты детей в Струковском саду
Самарская область перешла на цифровое ТВ
Самарцев приглашают в круизы по Черному морю на теплоходе «Князь Владимир»
"Крылья Советов" начнут готовиться к новому сезону РПЛ через 2 недели
В Самаре почти за 73 млн рублей отремонтируют подземный переход на Заводском шоссе
В Самаре "Зеленый марафон" пробежали сотрудники Корпорации Кошелев
В минтрансе рассказали, какими деревьями заменят засохшие туи на Московском шоссе в Самаре
В Самаре больше не осталось «Пчелок»
«Гонка героев-2019» в Самаре: участников ждет 8-километровая трасса с препятствиями на Рощинском полигоне
Нанес не менее 44 ударов: жителя Самары отправили в колонию за убийство жены
В Самаре эвакуировали детский сад на Агибалова
В Самаре приставы заставили женщину убрать с Заводского шоссе незаконный кондитерский киоск
В Самаре двоих школьников наградили «Горячим сердцем» за задержание опасного преступника
Невеселый паровозик: в Самаре возле «Колизея» столкнулись два трамвая
«Боролась за каждую жизнь»: в Самаре скончалась заместитель главврача больницы Середавина
В Самарской области женщина на иномарке сбила перебегающего дорогу кабана
В Кинельском районе ввели карантин по бешенству животных
Баскетболистам «Самары» подарят 2,5 млн рублей и ноутбук от «яблока»
В Самаре на улицу Ново-Вокзальную вернули трамваи