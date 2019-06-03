В Самаре следователи занялись обрушившимся потолком в больнице Семашко

СЕГОДНЯ 19:56 2019-06-03T19:58:11+03:00

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Следственный отдел по Промышленному району Самары начал доследственную проверку по факту обрушения потолка в одной из палат больницы имени Н.А. Семашко. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Самарской области.

- По предварительным данным, все произошло в ночь на субботу, 1 июня. В одной из палат с потолка обрушились пластиковые панели и штукатурка. В результате пострадал 73-летний пациент больницы. Он получил ссадины на голове, - рассказали правоохранители.

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU