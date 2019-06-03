В Сызрани в воде у центрального пляжа нашли труп мужчины

СЕГОДНЯ 20:07 2019-06-03T20:07:22+03:00

Тело мужчины нашли в воде за волнорезом / Фото: КТВ-Луч

Сейчас специалисты выясняют причины и обстоятельства гибели человека

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Вечером в понедельник, 3 июня, на водоеме в Сызрани произошло ЧП. Там за волнорезом в районе центрального городского пляжа был найден труп мужчины, передает КТВ-Луч.

По предварительным данным, погибшему около 35 лет. Пока причина и обстоятельства смерти мужчины неизвестны.

Сейчас на месте происшествия работают спасатели, медики и сотрудники полиции. Специалистам предстоит выяснить все детали случившегося, а также личность погибшего мужчины.

ИСТОЧНИК KP.RU