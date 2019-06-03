В Самаре водитель автобуса отказывался везти пассажиров с проездными из-за «больных» рук

СЕГОДНЯ 20:50 2019-06-03T20:52:08+03:00

В компании-перевозчике сообщили, что на самом деле это была шутка

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Жители Самары в очередной раз остались недовольны поездкой в общественном транспорте. На этот раз горожане оказались возмущены поведением водителя автобуса № 53, который курсирует от площади Революции до автостанции «Аврора». По словам пассажиров автобуса, водитель отказывался брать транспортные карты и хамил.

- Водитель отказывался ехать при предъявлении транспортной карты, так как у него «болели» руки, и он ждал «веры в человечество» - деньги. Кроме того, он хамил пассажирам и заявил, что не хочет возить «бабулек с сезонками», - написали в Твиттере возмущенные самарцы.

В компании «СамараАвтоГаз» провели по данному факту проверку. По словам представителей перевозчика, вышло недоразумение. На самом деле водитель обращался не к пассажирам, а к своему товарищу, который находился в салоне. Это была своего рода шутка. В «СамараАвтоГазе» принесли извинения за высказывания водителя, а также отметили, что провели с ним разъяснительную беседу.

ИСТОЧНИК KP.RU