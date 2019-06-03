2019-06-03T21:17:28+03:00
Общество

Молодежный симфонический оркестр Поволжья одержал победу в конкурсе президентских грантов

Полученные средства он потратит на свою «перезагрузку»
Анастасия ФИЛАТОВА
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В этом году оркестр готовит премьеру - концертное исполнение одноактной оперы "Моцарт и Сальере"В этом году оркестр готовит премьеру - концертное исполнение одноактной оперы "Моцарт и Сальере"
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Молодежный симфонический оркестр Поволжья победил в конкурсе президентских грантов 2019 года. Полученные средства он потратит на реализацию проекта «Молодежный симфонический оркестр Поволжья. Перезагрузка».

- Данный проект обобщит опыт первого в России сессионного молодежного симфонического оркестра с 2002 по 2018 год, - сообщили представители коллектива.

Отметим, что с 6 по 26 августа в Тольятти пройдет летняя сессия оркестра и фестиваль «Классика Open Fest». В их рамках будут созданы три состава оркестра: молодежный (16-28 лет), юношеский (13-18 лет) и камерный (для исполнения старинной музыки барокко и раннего классицизма). Кроме того, в эти дни в Автограде состоится конференция по обмену опытом молодежных оркестров России и других стран.

Также в этом году молодежный симфонический оркестр совместно с приглашенными солистами, в числе которых будет Павел Кудинов, исполнят одноактную оперу «Моцарт и Сальери» Римского-Корсакова, написанную по тексту пушкинской «маленькой трагедии». Всего будет проведено 10 концертов: в разных залах Тольятти и за пределами города. Добавим, что концерты фестиваля «Классика Open Fest» пройдут в Тольяттинской филармонии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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