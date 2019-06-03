В Сызрани спасатели вытащили из воды второе тело за вечер
Вечер понедельника, 3 июня, выдался для спасателей Сызрани беспокойным. Им дважды пришлось доставать из воды погибших людей. Напомним, первый случай произошел в районе центрального пляжа. Там в шестом часу вечера очевидцы нашли за волнорезом тело мужчины в возрасте 35-40 лет.
Второй вызов поступил от сотрудников полиции уже около 20:00. На этот раз нашли тело на реке Сызранка в районе Вечного огня. Спасатели выехали на место на специальном катере и достали погибшего из воды с помощью багора.
Как сообщили в пресс-службе ПСС Самарской области, в 21:20 работы на месте происшествия были завершены. Тело утонувшего мужчины для дальнейшего разбирательства передали полицейским.
ИСТОЧНИК KP.RU