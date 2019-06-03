2019-06-03T21:28:53+03:00
Происшествия

В Сызрани спасатели вытащили из воды второе тело за вечер

Мертвого мужчину обнаружили на реке Сызранке
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: ПСС Самарской областиФото: ПСС Самарской области
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Вечер понедельника, 3 июня, выдался для спасателей Сызрани беспокойным. Им дважды пришлось доставать из воды погибших людей. Напомним, первый случай произошел в районе центрального пляжа. Там в шестом часу вечера очевидцы нашли за волнорезом тело мужчины в возрасте 35-40 лет.

Второй вызов поступил от сотрудников полиции уже около 20:00. На этот раз нашли тело на реке Сызранка в районе Вечного огня. Спасатели выехали на место на специальном катере и достали погибшего из воды с помощью багора.

Как сообщили в пресс-службе ПСС Самарской области, в 21:20 работы на месте происшествия были завершены. Тело утонувшего мужчины для дальнейшего разбирательства передали полицейским.

ИСТОЧНИК KP.RU

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