2019-06-03T21:47:01+03:00
Общество

В Самарской области рыбак выловил из реки окуня с "веснушками"

Мнения интернет-пользователей насчет полезности добытого трофея разделились
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Фото: Рыбалка в Сызрани - Syzran FishingФото: Рыбалка в Сызрани - Syzran FishingФото: vk.com
Изменить размер текста:

Водоемы возле Сызрани не перестают удивлять местных рыбаков необычными уловами. Так, ранее им на крючок попалась щука с кровавыми язвами, а теперь они выловили окуня с черными "веснушками". Один из рыбаков поделился в соцсети фотографией необычного улова.

- Я недавно несколько похожих рыб выловил из Волги. Аж в руки брать страшно - черные почти от точек, - рассказал один из интернет-пользователей.

Отметим, что размещенная в сети фотография вызвала бурные обсуждения среди рыбаков. Одни заявили, что такую рыбу не стоит употреблять в пищу, другие ничего опасного в ней не увидели, правда, посоветовали провести тепловую обработку, а третьи смело разрешили ее есть. Какую сторону выбрал обладатель сомнительного трофея и что он с ним в дальнейшем сделал, не сообщается.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Сызрани спасатели вытащили из воды второе тело за вечер
Молодежный симфонический оркестр Поволжья одержал победу в конкурсе президентских грантов
В Самаре водитель автобуса отказывался везти пассажиров с проездными из-за «больных» рук
В Сызрани в воде у центрального пляжа нашли труп мужчины
В Самаре следователи занялись обрушившимся потолком в больнице Семашко
В Шентале заработала детская «Бережливая поликлиника»
Lada Vesta SW Cross теперь будет "служить" в полиции Словакии
Бывший глава департамента туризма Самарской области устроился на работу в гостиницу
В Самарской области разработали новый законопроект для решения проблем обманутых дольщиков
В детских лагерях Самарской области нашли 395 нарушений пожарной безопасности
На трассе М-5 в Самарской области «Веста» влетела в Mercedes-Benz: пострадали 5 человек
Сотрудники ФСБ задержали члена сызранской банды с крупной партией героина