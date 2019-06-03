В Самарской области рыбак выловил из реки окуня с "веснушками"

СЕГОДНЯ 21:45 2019-06-03T21:47:01+03:00

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Водоемы возле Сызрани не перестают удивлять местных рыбаков необычными уловами. Так, ранее им на крючок попалась щука с кровавыми язвами, а теперь они выловили окуня с черными "веснушками". Один из рыбаков поделился в соцсети фотографией необычного улова.

- Я недавно несколько похожих рыб выловил из Волги. Аж в руки брать страшно - черные почти от точек, - рассказал один из интернет-пользователей.

Отметим, что размещенная в сети фотография вызвала бурные обсуждения среди рыбаков. Одни заявили, что такую рыбу не стоит употреблять в пищу, другие ничего опасного в ней не увидели, правда, посоветовали провести тепловую обработку, а третьи смело разрешили ее есть. Какую сторону выбрал обладатель сомнительного трофея и что он с ним в дальнейшем сделал, не сообщается.

ИСТОЧНИК KP.RU