В Самаре на пересечении Гагарина — Карбышева мотоциклист влетел в легковушку

СЕГОДНЯ 07:54 2019-06-04T07:54:26+03:00

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Поздно вечером в понедельник, 3 июня, в Самаре на пересечении улиц Карбышева и Гагарина произошла серьезная авария. Там мотоциклист влетел в автомобиль Kia Spectra. Об этом сообщает группа «ДТП 163 Самара».

- Я увидел байкера на пересечении улиц Запорожской и Гагарина. Он пронесся мимо меня на «желтый» со скоростью не меньше сотки. Минут через пять я доехал до Карбышева/Гагарина, и там уже случилось ДТП, - поделился в соцсетях один из очевидцев происшествия.

По предварительным данным, водитель «железного коня» выжил, но получил различные травмы. Его увезли в больницу. В настоящее время подробности ДТП устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU