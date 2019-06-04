2019-06-04T08:39:28+03:00
Общество

В Самарской области у женщины арестовали автомобиль за затопленную соседскую квартиру

Автоледи не спешила возмещать причиненный вред и накопила приличный долг
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Приставы вынудили женщину погасить долг в 75 тысяч рублейПриставы вынудили женщину погасить долг в 75 тысяч рублейФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

Жительница Тольятти задолжала своей соседке 75 тысяч рублей. Женщина затопила ее квартиру, но не спешила возмещать ущерб. В итоге пришлось вмешаться судебным приставам.

- После потопа в квартире тольяттинки отвалились обои и вздулся ламинат, поэтому женщина обратилась в суд, чтобы получить с виновницы компенсацию. Служители закона обязали женщину возместить причиненный соседке ущерб, - сообщили в УФССП по Самарской области.

Приставы выяснили, что тольяттинка владеет автомобилем Opel. В рамках возбужденного исполнительного производства они составили акт описи иномарки и арестовали ее, чтобы в дальнейшем реализовать в счет погашения долга. Женщина не захотела расставаться со своей машиной и уже на следующий день после ареста полностью выплатила долг.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В мае в аэропорту Курумоч уничтожили более 180 кг молока, мяса и меда
В Тольятти полицейские нашли под капотом легковушки более 4,5 кг наркотиков
В Самаре на пересечении Гагарина — Карбышева мотоциклист влетел в легковушку
В Самарской области рыбак выловил из реки окуня с "веснушками"
В Сызрани спасатели вытащили из воды второе тело за вечер
Молодежный симфонический оркестр Поволжья одержал победу в конкурсе президентских грантов
В Самаре водитель автобуса отказывался везти пассажиров с проездными из-за «больных» рук
В Сызрани в воде у центрального пляжа нашли труп мужчины
В Самаре следователи занялись обрушившимся потолком в больнице Семашко
В Шентале заработала детская «Бережливая поликлиника»
Lada Vesta SW Cross теперь будет "служить" в полиции Словакии
Бывший глава департамента туризма Самарской области устроился на работу в гостиницу
В Самарской области разработали новый законопроект для решения проблем обманутых дольщиков
В детских лагерях Самарской области нашли 395 нарушений пожарной безопасности
На трассе М-5 в Самарской области «Веста» влетела в Mercedes-Benz: пострадали 5 человек
Сотрудники ФСБ задержали члена сызранской банды с крупной партией героина