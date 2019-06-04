В Самарской области у женщины арестовали автомобиль за затопленную соседскую квартиру

СЕГОДНЯ 08:39 2019-06-04T08:39:28+03:00

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Жительница Тольятти задолжала своей соседке 75 тысяч рублей. Женщина затопила ее квартиру, но не спешила возмещать ущерб. В итоге пришлось вмешаться судебным приставам.

- После потопа в квартире тольяттинки отвалились обои и вздулся ламинат, поэтому женщина обратилась в суд, чтобы получить с виновницы компенсацию. Служители закона обязали женщину возместить причиненный соседке ущерб, - сообщили в УФССП по Самарской области.

Приставы выяснили, что тольяттинка владеет автомобилем Opel. В рамках возбужденного исполнительного производства они составили акт описи иномарки и арестовали ее, чтобы в дальнейшем реализовать в счет погашения долга. Женщина не захотела расставаться со своей машиной и уже на следующий день после ареста полностью выплатила долг.

ИСТОЧНИК KP.RU