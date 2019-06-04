2019-06-04T08:55:22+03:00
Общество

В мае в аэропорту Курумоч уничтожили более 180 кг молока, мяса и меда

На эту продукцию не было документов, подтверждающих ее качество и безопасность
Анастасия ФИЛАТОВА
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Продукцию неизвестного происхождения не пустили через границу РФПродукцию неизвестного происхождения не пустили через границу РФФото: Архив "КП"
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В Самарскую область продолжают пытаться ввезти из-за границы продукты неизвестного происхождения, чьи качество и безопасность находятся под большим вопросом. Так, только за май 2019 года в аэропорту Курумоч в ручной клади пассажиров было найдено 181,2 кг продукции, подконтрольной ветеринарному надзору.

- На территорию Россию не были допущены 138,5 кг молока и молочной продукции, 23 кг мяса, 10,7 кг рыбы и морепродуктов, 4 кг пчелиного меда и 5 кг сырья животного происхождения, - сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Самарской области.

По данным ведомства, все эти продукты пытались перевезти через границу РФ без документов, которые бы подтверждали ее качество и безопасность. Кроме того, она не проходила ветеринарно-санитарную экспертизу. Всю изъятую продукцию в дальнейшем отправили на техническую утилизацию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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