2019-06-04T10:19:19+03:00
Общество

Епископ из Самарской области стал викарием патриарха Кирилла

На повышение в Москву отправился епископ Сызранский и Жигулевский Фома
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: Сызранская епархияФото: Сызранская епархия
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выбрал себе еще двух викарных епископов. Одним из них стал священнослужитель из Самарской области.

- Епископ Сызранский и Жигулевский Фома назначается викарием Святейшего патриарха Московского и всея Руси. Он получает титул «Павло-Посадский» и освобождается от управления Сызранской епархией, - сообщили в Сызранской епархии.

Отметим, что пока управление Сызранской епархией поручили митрополиту Самарскому и Тольяттинскому Сергию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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