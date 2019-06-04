Епископ из Самарской области стал викарием патриарха Кирилла
На повышение в Москву отправился епископ Сызранский и Жигулевский Фома
Фото: Сызранская епархия
Изменить размер текста:
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выбрал себе еще двух викарных епископов. Одним из них стал священнослужитель из Самарской области.
- Епископ Сызранский и Жигулевский Фома назначается викарием Святейшего патриарха Московского и всея Руси. Он получает титул «Павло-Посадский» и освобождается от управления Сызранской епархией, - сообщили в Сызранской епархии.
Отметим, что пока управление Сызранской епархией поручили митрополиту Самарскому и Тольяттинскому Сергию.
ИСТОЧНИК KP.RU