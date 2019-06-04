Епископ из Самарской области стал викарием патриарха Кирилла

СЕГОДНЯ 09:49 2019-06-04T10:19:19+03:00

На повышение в Москву отправился епископ Сызранский и Жигулевский Фома

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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выбрал себе еще двух викарных епископов. Одним из них стал священнослужитель из Самарской области.

- Епископ Сызранский и Жигулевский Фома назначается викарием Святейшего патриарха Московского и всея Руси. Он получает титул «Павло-Посадский» и освобождается от управления Сызранской епархией, - сообщили в Сызранской епархии.

Отметим, что пока управление Сызранской епархией поручили митрополиту Самарскому и Тольяттинскому Сергию.

ИСТОЧНИК KP.RU