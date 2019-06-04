2019-06-04T13:16:38+03:00
Общество

В Самарской области обсуждают историю с 11-классницей, которая родила после сдачи ЕГЭ

Школьница пришла на экзамен на последнем месяце беременности
Анастасия ФИЛАТОВА
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Школьница благополучно родила ребенка через два дня после сдачи экзаменаШкольница благополучно родила ребенка через два дня после сдачи экзаменаФото: Архив "КП"
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Жителей Самарской области взволновала история с 11-классницей из Сызрани, которая пришла сдавать единый государственный экзамен по математике в интересном положении. На тот момент девушка находилась на девятом месяце беременности.

ЕГЭ проходило 29 мая. Поскольку школьница должна была вот-вот родить, то возле учебного заведения дежурила скорая помощь. Как пишут сызранские СМИ, экзамен прошел для девушки в нормальном режиме. Волнение от сдачи ЕГЭ на ней никак не сказалось.

Родила школьница через два дня после экзамена — 31 мая. Роды прошли благополучно. Насколько известно, сейчас молодая мама и ее малыш чувствуют себя хорошо.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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