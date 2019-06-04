Жителей Самарской области просят дать оценку организации дорожных работ

СЕГОДНЯ 10:34 2019-06-04T10:34:53+03:00

Поучаствовать в небольшом опросе в соцсети и оставить свое мнение сможет любой желающий

Изменить размер текста: A A

Во вторник, 4 июня, стартовал опрос общественного мнения об организации дорожных работ в Самарской области. Он проводится в соцсети на официальной странице нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги».

Жителям региона нужно будет ответить всего на один вопрос: «Дорожные работы хорошо организованы?». На выбор представлены шесть вариантов ответа: да, замечаний нет; в целом хорошо, но есть замечания; ремонтировать нужно так, чтобы не мешать водителям; лучше ремонтировать по ночам; лучше ремонтировать только днем; организация дорожных работ плохая.

Напомним, что в 2019 году в Самарской области планируется отремонтировать 247 км дорог. Большую часть из них — 180 км — обновят в Тольятти. В Самаре же приведут в порядок 50 км дорог.

ИСТОЧНИК KP.RU