Студентов самарских вузов приглашают поучаствовать в конкурсе работ по отечественной истории

СЕГОДНЯ 11:13 2019-06-04T11:13:18+03:00

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В Самарской области объявляется конкурс выпускных квалификационных работ по отечественной истории. Принять участие в нем смогут студенты местных вузов, которые обучаются на очной и заочной форме по направлениям «История (уровень бакалавриата)» и «История (уровень магистратуры)».

- Требования к работам будут следующие: они должны быть написаны по направлению «Отечественная история» и защищены в 2018/2019 учебном году либо допущены к защите в 2019 году. Также оригинальность работ должна составлять не менее 80% и подтверждаться справкой вуза, - сообщили в правительстве Самарской области.

Конкурс будет проводиться в три этапа: прием документов по электронной почте (shlalvl@yandex.ru) до 16 августа до 16:00 по московскому времени; оценка комиссией представленных работ до 18 октября; награждение победителей до 20 декабря.

Победители конкурса уровня магистратуры получат денежные призы: 1 место — 10 тысяч рублей, 2 место — 8 тысяч рублей, 3 место — 6 тысяч рублей. Победители конкурса уровня бакалавриата получат следующие награды: 1 место — 9 тысяч рублей; 2 место — 7 тысяч рублей; 3 место — 5 тысяч рублей. Кроме того, победители конкурса смогут пройти стажировку в администрации региона на срок до 3 месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU