Перевооружение газопровода для ООО «Амонд»
Специалистами Средневолжской газовой компании завершены пусконаладочные работы на объекте «Техническое перевооружение сети газопроводов производственной базы (асфальто-бетонного завода) ООО «Амонд»
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С целью модернизации объекта в Волжском районе близ села Преображенка построен 15-метровый участок газопровода высокого давления, более 300 метров газопроводов среднего давления, а также установлены и проверены на работоспособность узел учета расхода газа и шкафной газорегуляторный пункт.
Увеличение пропускной способности построенного участка газопровода позволяет клиенту «СВГК» отказаться от использования мазута в технологическом процессе, снизив экологическую нагрузку на окружающую среду, а также создает условия для повышения мощности и экономической эффективности АБЗООО «Амонд».
ИСТОЧНИК KP.RU