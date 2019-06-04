Перевооружение газопровода для ООО «Амонд»

СЕГОДНЯ 11:18 2019-06-04T11:18:12+03:00

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С целью модернизации объекта в Волжском районе близ села Преображенка построен 15-метровый участок газопровода высокого давления, более 300 метров газопроводов среднего давления, а также установлены и проверены на работоспособность узел учета расхода газа и шкафной газорегуляторный пункт.

Увеличение пропускной способности построенного участка газопровода позволяет клиенту «СВГК» отказаться от использования мазута в технологическом процессе, снизив экологическую нагрузку на окружающую среду, а также создает условия для повышения мощности и экономической эффективности АБЗООО «Амонд».

ИСТОЧНИК KP.RU