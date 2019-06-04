Филиалы СамГУПС приглашают вчерашних школьников получить среднее профессиональное образование
1 июня официально стартовала приемная кампания 2019 года на программы среднего профессионального образования. Свои двери для выпускников школ распахнули филиалы СамГУПС в 11 городах Поволжья. Самаре, Алатыре, Ижевске, Казани, Кирове, Нижнем Новгороде, Оренбурге, Пензе, Ртищево, Саратове и Уфе.
Кстати, на программы среднее профессиональное образование можно поступить как на базе 9, так и на базе 11 классов. В первом случае срок обучения составит 3 года 10 месяцев, во втором случае – 2 года 10 месяцев.
Прием документов на бюджетные места продлится до 15 августа.
Подробную информацию о направлениях подготовки можно узнать на соответствующих разделах сайта либо по телефонам приемных комиссий филиалов.
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ИСТОЧНИК KP.RU