Филиалы СамГУПС приглашают вчерашних школьников получить среднее профессиональное образование

СЕГОДНЯ 12:07 2019-06-04T12:16:59+03:00

Изменить размер текста: A A

1 июня официально стартовала приемная кампания 2019 года на программы среднего профессионального образования. Свои двери для выпускников школ распахнули филиалы СамГУПС в 11 городах Поволжья. Самаре, Алатыре, Ижевске, Казани, Кирове, Нижнем Новгороде, Оренбурге, Пензе, Ртищево, Саратове и Уфе.

Кстати, на программы среднее профессиональное образование можно поступить как на базе 9, так и на базе 11 классов. В первом случае срок обучения составит 3 года 10 месяцев, во втором случае – 2 года 10 месяцев.

Прием документов на бюджетные места продлится до 15 августа.

Подробную информацию о направлениях подготовки можно узнать на соответствующих разделах сайта либо по телефонам приемных комиссий филиалов.

На правах рекламы

ИСТОЧНИК KP.RU