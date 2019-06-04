Трех игроков самарских «Крыльев Советов» вызвали в национальные сборные

СЕГОДНЯ 12:35 2019-06-04T12:35:51+03:00

За команды своих стран выступят Геннадий Киселев, Паул Антон и Рамиль Шейдаев

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Три игрока самарского футбольного тура «Крылья Советов» проведут часть июня в других командах. Им предстоит выступить за национальные сборные. Так, вызовы получили Геннадий Киселев, Паул Антон и Рамиль Шейдаев.

- Геннадий Киселев с 9 по 16 июня выступит в составе юношеской сборной России U-20 на турнире Кубок ПФЛ «Переправа» в Саранске. Полузащитник Паул Антон в рамках группового раунда чемпионата Европы проведет две игры (7 и 10 июня) в составе сборной Румынии. А форвард «Крыльев» Рамиль Шейдаев вызван в сборную Азербайджана, в составе которой он выступит на отборе на Евро-2020 в Баку, - сообщили в пресс-службе самарского клуба.

Напомним, в минувшее воскресенье, 2 июня, «Крылья Советов» провели второй стыковой матч против «Нижнего Новгорода». Эту игру они проиграли со счетом 0:1, но все равно сохранили место в РПЛ. Сейчас самарская команда находится в отпуске, но уже с 17 июня она начнет подготовку к новому сезону.

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ИСТОЧНИК KP.RU