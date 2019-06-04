2019-06-04T12:42:38+03:00
Общество

К концу года в Самаре на 5-ой просеке начнут строить школу

Школу на 1,5 тысячи мест обещают построить к 2022 году
Мария ШЕСТЕРИКОВА
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Новое учебное заведение появится на месте бывшей базы отдыха СГЭУНовое учебное заведение появится на месте бывшей базы отдыха СГЭУФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самаре на 5-ой просеке всё-таки появится школа. Начнут строить ее уже к концу 2019 года. Об этом сообщил депутат Госдумы от Самарской области Александр Хинштейн.

— Комиссия Министерства образования и науки Самарской области приняла решение передать участок в собственность муниципалитета, - рассказал депутат. - К концу этого года планируем начать строить.

Ранее жители 5-ой просеки возмущались, что там собираются строить три многоэтажных дома. Школа на 1500 мест появится на месте бывшей базы отдыха СГЭУ — это единственный пригодный участок для строительства. Строительство планируют завершить к 2022 году.

А пока жители домов на 5-ой просеке ждут решение по детскому саду. Для него пока так и не нашли участок.

— Нам предлагают в качестве альтернативы детсад на улице Шверника, а это далеко, — жалуются жильцы. — И огромные очереди.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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