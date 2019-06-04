2019-06-04T13:45:16+03:00
Общество

В Самаре к концу года закончат реконструкцию дома культуры «Октябрь»

Сейчас в здании полным ходом идут внутренние отделочные работы и монтаж новых окон
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: администрация СамарыФото: администрация Самары
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В Красноглинском районе Самары продолжается капитальный ремонт дома культуры «Октябрь», который был построен в 1953 году. Рабочие уже завершили там демонтаж всех старых конструкций и сейчас устанавливают вместо них новые, более прочные материалы. Также завершается штукатурка стен и потолков.

- Недавно рабочие приступили к замене всех окон здания, монтажу освещения, звука и пожарной сигнализации. Полностью внутренние отделочные работы планируется закончить в декабре этого года. Средства на ремонт были выделены из областного и городского бюджетов, - сообщили в мэрии Самары.

Как отмечают чиновники, в здании будут сохранены несколько элементов. В частности, это большие стеклянные люстры, рисунок купола и первоначальная цветовая гамма в фойе — изумрудные колонны и коричневые стены. Зрительный зал ДК будет рассчитан на 400 человек. Также будут подготовлены места и для маломобильных граждан. В здании есть основная сцена, но летом артисты смогут выступать еще и под открытым небом. Для этого предусмотрен выход из здания, оформленный в виде театральных подмостков.

На базе ДК «Октябрь» планируется создать современный многофункциональный культурно-досуговый центр развития творчества поселка Мехзавод. После ремонта там разместятся более 20 коллективов. Предполагается, что уже этот Новый год жители Красноглинского района смогут встретить в обновленном доме культуры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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