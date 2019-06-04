В Самаре на Магистральной столкнулись иномарка и мотоциклист
По предварительным данным, байкер получил серьезные травмы
Фото: ДТП 163 СамараФото: vk.com
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Днем во вторник, 4 июня, на улице Магистральной в Самаре произошло серьезное ДТП. Там столкнулись мотоцикл и Renault Sandero.
- Видел, как байкера на носилки грузили. Вроде живой был, но переломы получил, - поделился в соцсетях один из очевидцев случившегося.
На месте ДТП работали медики скорой помощи и сотрудники полиции. В настоящее время подробности случившегося устанавливаются.
ИСТОЧНИК KP.RU