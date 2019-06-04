В Самаре на Московском шоссе остановили движение транспорта ради утиной семьи
Днем во вторник, 4 июня, на 17 км Московского шоссе в Самаре произошел необычный случай. Там в районе торгового центра Gold metax водители заметили пешеходов-нарушителей, ради которых пришлось останавливать движение транспорта. Среди бела дня одну из самых оживленных магистралей города решила перейти утка с детенышами.
- Утка с утятами сначала перешла основной ход Московского шоссе, а потом перебралась через дублер и отправилась по газону в сторону торгового центра, - поделились в соцсетях горожане.
Многих горожан умилила «деловая мама с детьми», но некоторые сразу вспомнили ПДД — утиная семья перебегала дорогу в неположенном месте, но в зоне видимости пешеходного перехода. Самарцы даже в шутку отметили, что нужно было вызывать полицейских для составления протокола на нарушителей.
В Самаре утка с птенцами остановила движение на Московском шоссе.
ИСТОЧНИК KP.RU