В Самаре на Московском шоссе остановили движение транспорта ради утиной семьи

СЕГОДНЯ 14:30 2019-06-04T14:30:03+03:00

Утка с детенышами решили перейти оживленную дорогу в районе торгового центра Gold metax Фото: Скриншот с видео

Водителям пришлось подождать, пока утка переведет своих детенышей через магистраль [видео]

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Днем во вторник, 4 июня, на 17 км Московского шоссе в Самаре произошел необычный случай. Там в районе торгового центра Gold metax водители заметили пешеходов-нарушителей, ради которых пришлось останавливать движение транспорта. Среди бела дня одну из самых оживленных магистралей города решила перейти утка с детенышами.

- Утка с утятами сначала перешла основной ход Московского шоссе, а потом перебралась через дублер и отправилась по газону в сторону торгового центра, - поделились в соцсетях горожане.

Многих горожан умилила «деловая мама с детьми», но некоторые сразу вспомнили ПДД — утиная семья перебегала дорогу в неположенном месте, но в зоне видимости пешеходного перехода. Самарцы даже в шутку отметили, что нужно было вызывать полицейских для составления протокола на нарушителей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="204" height="360" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/712781" frameborder="0"></iframe> В Самаре утка с птенцами остановила движение на Московском шоссе.

ИСТОЧНИК KP.RU