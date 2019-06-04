2019-06-04T15:17:15+03:00
Общество

В Самарской области изъяли из оборота более 19 тонн небезопасного молока и молочной продукции

Такие данные региональный Роспотребнадзор приводит за 1 квартал 2019 года
Анастасия ФИЛАТОВА
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В некоторых пробах молока специалисты нашли токсичные элементыВ некоторых пробах молока специалисты нашли токсичные элементыФото: Олег РУКАВИЦЫН
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Сотрудники управления Роспотребнадзора по Самарской области нашли небезопасное молоко и молочную продукцию. В части из 69 тысяч взятых специалистами проб были выявлены превышения санитарно-химических показателей. Так, в 4% пробах были найдены токсичные элементы, а 3,5% проб не соответствовали гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям (содержанию бактерий кишечной палочки и патогенных микроорганизмов).

- В 1 квартале 2019 года было проведено 6303 проверок предприятий, занятых в производстве и обороте молока и молочной продукции, из них в 840 случаях выявлены нарушения требований законодательства. В результате из оборота было изъято 1545 партий молока и молочной продукции общим объемом более 19 тонн, - сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Самарской области.

Как отмечают в ведомстве, по всем выявленным нарушениям были приняты соответствующие меры. Предприятия были оштрафованы на общую сумму в более чем 30 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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