В Самаре неподалеку от филармонии умер мужчина

СЕГОДНЯ 15:36 2019-06-04T15:36:30+03:00

Перед своей смертью мужчина вел себя неадекватно, залезая под машины и ползая на коленях

Изменить размер текста: A A

В понедельник, 3 июня, около 12:00 на пересечении улиц Фрунзе и Льва Толстого в Самаре умер человек. По словам очевидцев, перед своей смертью мужчина вел себя неадекватно. Он стучал в окна филармонии, залезал под автомобили, ползал на коленях и что-то невнятно кричал, а через некоторое затих и больше не встал.

- По предварительной информации, мужчина находился под воздействием наркотического вещества. Вроде бы полицейские что-то в карманах его брюк нашли, - рассказали в соцсетях очевидцы случившегося.

Пока точная причина смерти мужчины не известна. Есть предположение, что у него мог случиться приступ эпилепсии. В настоящее время правоохранители выясняют все обстоятельства и детали произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU