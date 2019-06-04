В Самарской области телефон «аннулировал» выпускнику результаты ЕГЭ по русскому языку

СЕГОДНЯ 15:56 2019-06-04T15:56:08+03:00

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В понедельник, 3 июня, в Самарской области прошел единый государственный экзамен по русскому языку. Его сдали более 13 тысяч выпускников региональных школ. В целом экзамен, за исключением одного случая, прошел без нарушений.

- Один школьник был удален с экзамена, потому что он принес с собой мобильный телефон. Из-за нарушения порядка проведения ГИА его результаты будут аннулированы, - сообщили в пресс-службе министерства образования и науки Самарской области.

Отметим, что русский язык — один из обязательных предметов для получения аттестата и поступления в вузы. Минимальный порог для получения аттестата — 24 балла, а минимальный порог для поступления в вузы — 36 баллов. Результаты ЕГЭ по русскому языку станут известны не позднее 20 июня. Что касается пойманного с телефоном выпускника, то ему, скорее всего, придется пересдавать экзамен.

ИСТОЧНИК KP.RU