2019-06-04T15:56:08+03:00
Общество

В Самарской области телефон «аннулировал» выпускнику результаты ЕГЭ по русскому языку

11-класснику пришлось покинуть пункт сдачи экзамена
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Выпускнику аннулируют результаты экзамена из-за мобильного телефонаВыпускнику аннулируют результаты экзамена из-за мобильного телефонаФото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

В понедельник, 3 июня, в Самарской области прошел единый государственный экзамен по русскому языку. Его сдали более 13 тысяч выпускников региональных школ. В целом экзамен, за исключением одного случая, прошел без нарушений.

- Один школьник был удален с экзамена, потому что он принес с собой мобильный телефон. Из-за нарушения порядка проведения ГИА его результаты будут аннулированы, - сообщили в пресс-службе министерства образования и науки Самарской области.

Отметим, что русский язык — один из обязательных предметов для получения аттестата и поступления в вузы. Минимальный порог для получения аттестата — 24 балла, а минимальный порог для поступления в вузы — 36 баллов. Результаты ЕГЭ по русскому языку станут известны не позднее 20 июня. Что касается пойманного с телефоном выпускника, то ему, скорее всего, придется пересдавать экзамен.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Самаре грузовикам запретят ездить по дублеру Московского шоссе
В Самарской области после слива мазута в Волгу массово проверят автопредприятия
Самарские пивовары научили будущих коллег правильно дегустировать продукт
В Кошелеве откроют школу на 1360 мест уже в 2019 году
В Самаре на участке Московского шоссе запретят остановку транспорта
В Самаре неподалеку от филармонии умер мужчина
В Самарской области изъяли из оборота более 19 тонн небезопасного молока и молочной продукции
В Самаре в доме на Молодогвардейской горел балкон: жильцов эвакуировали из здания
В Самаре на Московском шоссе остановили движение транспорта ради утиной семьи
Появилось видео смертельного ДТП в Самаре, где "Тойота Рав 4" переехала женщину с ребенком
В Самаре на Магистральной столкнулись иномарка и мотоциклист
Чемпионы соревнований «Будущее зависит от тебя» из Махачкалы и Оренбурга готовятся к встрече с тренерами «Барселоны»
В Самаре к концу года закончат реконструкцию дома культуры «Октябрь»
Александр Нефедов пополнил ряды депутатов Самарской губдумы
К концу года в Самаре на 5-ой просеке начнут строить школу
Трех игроков самарских «Крыльев Советов» вызвали в национальные сборные
В Самаре стартовал ремонт участка улицы Профильной
Филиалы СамГУПС приглашают вчерашних школьников получить среднее профессиональное образование
В Самаре после ДТП иномарка отлетела на женщину и ребенка: девушка погибла, мальчик в больнице
«АКОМ» - «Благотворитель года-2018»
Перевооружение газопровода для ООО «Амонд»
Студентов самарских вузов приглашают поучаствовать в конкурсе работ по отечественной истории
В Самарской области автоледи на иномарке сбила 11-летнюю велосипедистку
Жителей Самарской области просят дать оценку организации дорожных работ
Арендаторы самарского «МегаСити» получили доступ к услугам «Ростелекома»
В Самарской области обсуждают историю с 11-классницей, которая родила после сдачи ЕГЭ