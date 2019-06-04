2019-06-04T16:22:48+03:00
Общество

В Кошелеве откроют школу на 1360 мест уже в 2019 году

Это было озвучено на выездном совещании депутатов городской и губернской Думы.
Ольга АФАНАСЬЕВА
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В Кошелеве откроют еще одну школуВ Кошелеве откроют еще одну школу
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В Самаре откроется новая школа на 1360 мест. Она будет располагаться в микрорайоне Кошелев. Сейчас в школе № 7 учатся 2923 ребенка в две смены. В первый класс уже подали заявление около 600 детей. Совсем недалеко находится школа №1, но, чтобы попасть туда, дети должны перейти через железнодорожный переезд.

- Сначала нужно оформить его в статус постоянного, скорректировать расписание следующих по линии поездов, чтобы было время для проезда здесь школьного автобуса. Также нужно закупить машины и отремонтировать дороги, ведущие к школам, - отметили депутаты губернской и городской Думы, которые как раз и рассматривали вопрос транспортной доступности образовательных учреждений.

Новая школа же появится уже в 2019 году. Но потребность в новых образовательных центрах сохранится, ведь строительство все еще продолжается. Также на совещании озвучили и другие проблемы: в новом районе нужны объекты культурного и спортивного назначения, медицинские заведения, а еще - межмуниципальные маршруты, ведь два находящихся рядом района территориально принадлежат к разным районам, причем один из них уже относится к области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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