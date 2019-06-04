2019-06-04T16:26:03+03:00
Общество

Самарские пивовары научили будущих коллег правильно дегустировать продукт

Эксперты пивоваренного завода «Балтика-Самара» провели практическое занятие для студентов Самарского политеха.
Анна ФЕДОРОВА
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Будущим специалистам бродильных производств важно иметь дело с профильным продуктомБудущим специалистам бродильных производств важно иметь дело с профильным продуктом
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Чтобы производить правильное пиво, нужно уметь не только его варить, но и пробовать. На самарском заводе прошло занятие по профессиональной дегустации для учащихся профильного факультета Самарского государственного технического университета. Студенты профиля «Технология пищевых производств и биотехнология» научились профессионально оценивать вкус, аромат и внешний вид пива. Пивовары этим занимаются не для собственного удовольствия - органолептический анализ является одним из этапов многоступенчатого контроля качества продукции.

- Обучение профессиональной дегустации и системе органолептической оценки, принятым на современном производстве, особенно ценно, - отметил к.т.н., доцент кафедры технологий пищевых производств и биотехнологий СамГТУ Александр Шевченко . - В вузе мы больше внимания уделяем теоретическим аспектам сенсорики и не обладаем возможностью проводить практические занятия на пиве. Между тем, будущим специалистам бродильных производств важно иметь дело с профильным продуктом и отточить навыки, специфические именно для пива, получить знания «из первых рук».

Обучение будущих пивоваров сенсорному анализу – одно из мероприятий в рамках договора о сотрудничестве, подписанного между «Балтикой» и СамГТУ в 2018 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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