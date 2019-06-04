2019-06-04T16:38:00+03:00
Общество

В Самарской области после слива мазута в Волгу массово проверят автопредприятия

Специалистам предстоит выяснить, как организации утилизируют горюче-смазочные материалы
Анастасия ФИЛАТОВА
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Сейчас в регионе только четыре предприятия имеют лицензию на утилизацию мазутаСейчас в регионе только четыре предприятия имеют лицензию на утилизацию мазутаФото: Соцсети
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В Самарской области после слива мазута в реку Волгу в районе НФС-1 проверят все местные автомобильные предприятия. Такое поручение губернатор региона Дмитрий Азаров дал главе министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Александру Ларионову.

- Было установлено, что в Самарской области есть только четыре организации, которые имеют документы на отработку и утилизацию горюче-смазочных материалов. При этом в интернете есть много объявлений от фирм, которые готовы предоставить такие слуги. К слову, злоумышленник, который слил мазут в канализацию около НФС-1, тоже лицензии не имел, - рассказал министр.

В связи с этим глава региона дал своим подчиненным задание провести масштабную проверку фирм, которые размещают в интернете объявления о предоставлении услуг по утилизации горюче-смазочных материалов, а также ремонтных предприятий и автосервисов.

- Совместно с правоохранительными органами детально проработайте этот вопрос. Проинспектируйте автосервисы и уточните, как утилизируется масло при замене, проверьте это не только в отчетах, а смотрите на реальную ситуацию. Начните с крупных автопредприятий, - отметил Дмитрий Азаров.

Предоставить доклад о проведенных проверках чиновники должны будут через месяц.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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