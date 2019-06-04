В Самаре грузовикам запретят ездить по дублеру Московского шоссе

СЕГОДНЯ 16:52 2019-06-04T16:52:12+03:00

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В Самаре на дублере Московского шоссе с 24 июня будет введено ограничение на движение грузовых автомобилей. Об этом сообщает министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области.

- Схему движения на дублере было решено скорректировать по многочисленным обращениям жителей 8 и 9 кварталов поселка Мехазвод, - отметили в ведомстве.

Запрет на проезд большегрузов будет действовать на участке от дома № 9 в 8 квартале Мехзавода до 18 км Московского шоссе, 4 по направлению в центр города.

ИСТОЧНИК KP.RU