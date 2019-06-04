В Самаре выберут двух финалистов для участия в окружном фестивале "Театральное Приволжье"

СЕГОДНЯ 19:16 2019-06-04T19:16:40+03:00

В год театра это мероприятие призвано пробудить интерес к искусству среди школьников и студентов

Сейчас к рассмотрению жюри рекомендовали шесть театральных коллективов студенческих и школьных театров

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Самарские студенческие и школьные театры участвуют в общественном проекте - фестиваль "Театральное Приволжье". Он реализуется при поддержке Правительства Самарской области. 29 мая жюри в заочном туре выбрало шесть театральных коллективов региона, которые рекомендованы к участию в очном туре. Это три студенческих и три школьных театра.

- Жюри оценивало видеозаписи спектаклей 25 театральных коллективов Самарской области, ставших победителями предварительных отборочных мероприятий Регионального этапа Фестиваля, - сообщает пресс-служба фестиваля.

Победителями очного этапа станут два коллектива, именно они будут представлять регион на окружном этапе фестиваля. Он пройдет с августа по октябрь 2019 года. Спектакли-победители всех регионов ПФО будут размещены в сети Интернет. Победителей окружного этапа фестиваля «Театральное Приволжье» выберут путем открытого зрительского голосования.

Участники очного этапа:

- театральный коллектив-студенческая группа ФГБОУ ВО «Самарский государственный институт культуры» (руководитель – Долгих Юрий Иванович);

- учебный театр «Вдохновение» ГБОУ «Самарское областное училище культуры и искусств» (руководитель – Любаев Дмитрий Валерьевич);

- театральный коллектив «Лаборатория» ГБОУ «Самарское областное училище культуры и искусств» (руководитель – Синев Павел Вячеславович).

номинация «Школьные (детские) театры»:

- образцовый театр кукол и масок «Буратино» МБОУ ДО «Дворец детского и юношеского творчества» г.о. Тольятти (руководитель – Мальцев Дмитрий Николаевич);

- образцовая эстрадная студия «Дорога добра» МБОУ «Детская школа искусств № 6» г.о. Самара (руководитель – Пиганова-Давыдова Оксана Владимировна);

- детский народный театральный коллектив «Смешные непоседы» Межпоселенческого культурно-досугового центра МБУ «Межпоселенческое управление культуры» м.р. Кошкинский (руководитель – Петрова Татьяна Анатольевна).

ИСТОЧНИК KP.RU