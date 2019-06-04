2019-06-04T20:13:11+03:00
Происшествия

В Самаре две продавщицы хотели дать взятку полицейскому и получили по 5 лет условно

Деньги предназначались за то, чтобы стражи порядка не проводили проверку в торговой точке
Михаил ГОРЮНОВ
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Суд счел весомыми доказательства, которые добыли следователиСуд счел весомыми доказательства, которые добыли следователи
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В Самаре вынесли приговор Людмиле Жирновой и Наталье Канухиной. Женщин признали виновными по части 4 статьи 291 Уголовного кодекса РФ - Дача взятки, совершенная группой лиц по предварительному сговору. - Следствием и судом установлено, что 22 декабря 2018 года обвиняемые, являясь продавцами в магазине, расположенном на улице Свободы, попытались передать взятку сотруднику полиции за прекращение проверки в магазине, а также за не привлечение их к ответственности и не изъятие алкогольной продукции, - сообщает пресс-служба СУ СК Самарской области.

Приговором суда Жирновой и Канухиной назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет условно, с испытательным сроком в три года. В СК отмечают, что борьба с коррупцией является приоритетным направлением деятельности следственных органов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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