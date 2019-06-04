В Самарской области пьяный мужчина оскорбил директора организации и попал под суд

СЕГОДНЯ 21:12 2019-06-04T21:12:52+03:00

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Обижать других не хорошо. За это можно понести наказание, в чем на днях убедился житель Елховского района Самарской области. На мужчину сотрудники прокуратуры возбудили дело об административном нарушении. - Он оскорбил руководителя местной организации. Проверкой прокуратуры района установлено, что гражданин находился в состоянии алкогольного опьянения, - рассказывают в пресс-службе регионального надзорного ведомства. Лишние слова нарушитель сказал находясь в той самой организации, где и руководит потерпевший. Правоохранители посчитали, что задеты честь и достоинство директора и передали материалы дела по ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ мировому судье участка № 134 Кошкинского судебного района для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU