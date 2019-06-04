2019-06-04T22:17:10+03:00
Общество

Жители Самары пожаловались на сбой в работе Facebook, проблемы наблюдаются по всему миру

О причинах неполадок не сообщается
Михаил ГОРЮНОВ
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Сбой в системе социальной сети заметили сразу в нескольких странахСбой в системе социальной сети заметили сразу в нескольких странахФото: Михаил ГОРЮНОВ
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С проблемами сегодня, во вторник 4 июня, столкнулись любители социальных сетей по всему миру. Произошел сбой в Facebook. Судя по информации на странице сервиса Downdetector, который следит за работой популярных интернет-ресурсов, проблемы возникли во многих странах. Судя по сообщениям в социальных сетях, среди пострадавших оказались и жители Самары.

- Проблемы в работе Facebook наблюдаются с 12:48 по времени Восточного побережья США, 19-48 по московскому времени, - следует из опубликованных на сервисе сведений.

Самарские пользователи социальной сети также заявили, что трудности со входом и загрузкой страниц на ресурсе возникли в вечернее время. Самое же больше количество жалоб поступает из США, Мексики, Великобритании, Бразилии, Германии, Италии и других стран. О причинах сбоя не сообщается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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