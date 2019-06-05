В Самаре завели сразу 10 уголовных дел за контрафактные кроссовки, часы и автозапчасти

СЕГОДНЯ 08:02 2019-06-05T08:02:29+03:00

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В Самаре возбудили сразу 10 уголовных дел по факту выявления более 61 тысячи единиц контрафактных товаров. По оценке правообладателей, сумма ущерба составила свыше 113 миллионов рублей.

- Нами были обнаружены кроссовки, одежда, часы, автозапчасти, сумки, кепки, рюкзаки и портмоне, которые пытались выдать за товары выпущенные брендами Nike, Adidas, Reebok, Balanciaga, Gucci, Philipp Plein и другими, - сообщили в пресс-службе Самарской таможни.

Полицейские завели уголовные дела в мае этого года. Все они по статье «Незаконное использование чужого товарного знака с причинением крупного ущерба», санкции которой предусматривают наказание в виде штрафа или до 2 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU