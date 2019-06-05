2019-06-05T08:59:50+03:00
Происшествия

Под Самарой двое мужчин в масках ворвались в дом пенсионера и похитили 100 тысяч рублей и охотничье ружье

Полицейские уже задержали разбойников
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Полицейские задержали преступников в одном из кафе в СамареПолицейские задержали преступников в одном из кафе в СамареФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

В Самарской области полицейские задержали подозреваемых в разбое. Двое молодых людей ворвались в дом 78-летнего жителя Приволжского района, а потом отобрали у него деньги и оружие.

- Пенсионер рассказал, что ночью услышал скрежет двери, решил проверить. Когда открыл дверь, в дом ворвались двое мужчин в масках. Они, применив насилие и угрожая ножом, забрали у пожилого человека 100 тысяч рублей, охотничье ружье и скрылись в неизвестном направлении, - сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Полицейские выяснили, что к преступлению могут быть причастны двое безработных жителей села Приволжье — 28-летний и 23-летний молодые люди, один из которых был судим. Задержать подозреваемых удалось в Самаре, когда они отдыхали в одном из кафе. Злоумышленники сознались в содеянном и рассказали, что выбрали дом пенсионера, потому что были уверены в наличии у него денежных накоплений. В отношении молодых людей правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Разбой». Им грозит до 12 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Тольятти компания укрепила берег Волги строительным мусором
Самарские водители жалуются на проблемы в базе ГИБДД. Сбой произошел по всей России
В Самарской области на базе 5 университетов создадут научно-образовательный центр
"Астон Мартин" не уступил дорогу: полицейские рассказали подробности смертельного ДТП с няней и ребенком в Самаре
В Самаре открывается скоростной речной маршрут до Ширяево
Проехал на «красный»: в Тольятти водитель KIA сбил на «зебре» 12-летнего мальчика
В Самаре на Солнечная/Губанова, где сбили женщину с ребенком, установят ограждения
В Тольятти финансовая пирамида нанесла жителям ущерб на 3 млн рублей
Интерактивный гид по Самаре теперь будет работать и на китайском языке
В Самаре депутаты предложили отправить в отставку руководство футбольного клуба «Крылья Советов»