Под Самарой двое мужчин в масках ворвались в дом пенсионера и похитили 100 тысяч рублей и охотничье ружье

СЕГОДНЯ 08:58 2019-06-05T08:59:50+03:00

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В Самарской области полицейские задержали подозреваемых в разбое. Двое молодых людей ворвались в дом 78-летнего жителя Приволжского района, а потом отобрали у него деньги и оружие.

- Пенсионер рассказал, что ночью услышал скрежет двери, решил проверить. Когда открыл дверь, в дом ворвались двое мужчин в масках. Они, применив насилие и угрожая ножом, забрали у пожилого человека 100 тысяч рублей, охотничье ружье и скрылись в неизвестном направлении, - сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Полицейские выяснили, что к преступлению могут быть причастны двое безработных жителей села Приволжье — 28-летний и 23-летний молодые люди, один из которых был судим. Задержать подозреваемых удалось в Самаре, когда они отдыхали в одном из кафе. Злоумышленники сознались в содеянном и рассказали, что выбрали дом пенсионера, потому что были уверены в наличии у него денежных накоплений. В отношении молодых людей правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Разбой». Им грозит до 12 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU