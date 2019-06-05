В Самаре депутаты предложили отправить в отставку руководство футбольного клуба «Крылья Советов»

СЕГОДНЯ 09:30 2019-06-05T10:53:58+03:00

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В Самаре предложили отправить руководство футбольного клуба «Крылья Советов» в отставку. С таким заявлением во вторник, 4 июня, на заседании Самарской губдумы выступил лидер фракции ЛДПР Александр Степанов.

- Предлагаю главе совета директоров клуба «Крылья Советов» Александру Фетисову отправить в отставку все руководство — от директора до тренера. Александр Фетисов был единственным, кто извинился перед болельщиками за игру команды с ЦСКА, которую они проиграли со счетом 6:0, - заявил депутат.

Александр Степанов считает, что команда при таком большом финансировании показывает слишком плохие результаты и то, что ей пришлось играть в стыковых матчах за право выступать в РПЛ — совсем не то, что от нее все ожидали. По его мнению, всех нынешних игроков «Крыльев» стоит заменить новыми — местными молодыми футболистами, воспитанниками академии Коноплева.

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ИСТОЧНИК KP.RU