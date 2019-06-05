Интерактивный гид по Самаре теперь будет работать и на китайском языке

СЕГОДНЯ 09:35 2019-06-05T09:35:42+03:00

Испытать его в деле гости из Поднебесной смогут уже в этом месяце

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В преддверии Российско-китайских молодёжных летних игр, столицей которых в этом году стала Самара, пешеходный путеводитель «Виртуальная прогулка» пополнился аудиогидами на китайском языке.

Теперь информацию о 70 самарских достопримечательностях туристы и жители города могут прослушать на трех языках: русском, английском и китайском. Русскую версию аудиогида написал и озвучил известный самарский краевед и телеведущий Михаил Перепелкин, а английская и китайская звуковые дорожки записаны с помощью профессиональных переводчиков и носителей языка. Для того, чтобы прослушать аудиогид «Виртуальной прогулки», необходимо отсканировать QR-код с пюпитра, установленного рядом с достопримечательностью, выбрать язык в выпадающем меню и нажать кнопку воспроизведения.

VIII Российско-китайские молодёжные летние игры пройдут в Самаре с 15 по 22 июня. В это время молодежь из России и КНР поборется за первенство в восьми видах спорта, в числе которых художественная гимнастика, плавание, пляжный волейбол, тхэквондо и др. Всего в состязаниях примут участие около 500 спортсменов в возрасте 15-19 лет.

«Виртуальная прогулка» - интерактивный пешеходный гид по Самаре, созданный в 2017 году компанией МТС совместно с правительством Самарской области и администрацией города Самара. В рамках проекта возле самарских памятников архитектуры, музеев, театров и других знаковых мест были установлены информационные пюпитры с кратким описанием и QR-кодом со ссылкой на аудиогид.

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ИСТОЧНИК KP.RU