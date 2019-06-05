2019-06-05T10:31:22+03:00
Происшествия

Проехал на «красный»: в Тольятти водитель KIA сбил на «зебре» 12-летнего мальчика

Подростка с травмами госпитализировали в больницу
Анастасия ФИЛАТОВА
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Автомобилист не пропустил пешехода, который шел по "зебре" на разрешающий сигнал светофораАвтомобилист не пропустил пешехода, который шел по "зебре" на разрешающий сигнал светофораФото: ГУ МВД России по Самарской области
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Во вторник, 4 июня, примерно в 17:25 на улице Свердлова в Тольятти произошло ДТП с участием ребенка. Там под колесами автомобиля KIA пострадал 12-летний мальчик. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

- За рулем иномарки находился 28-летний мужчина. Он, двигаясь со стороны проспекта Степана Разина в направлении улицы Юбилейной, не пропустил подростка, который пересекал проезжую часть по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора, и сбил его, - рассказали полицейские.

В результате случившегося мальчик получил различные травмы, с которыми его госпитализировали в одну из городских больниц. Известно, что водитель на момент ДТП был трезв. Сейчас полицейские проводят по факту происшествия проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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