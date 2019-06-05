В Самаре открывается скоростной речной маршрут до Ширяево

СЕГОДНЯ 10:46 2019-06-05T10:53:01+03:00

Суда по этому направлению будут курсировать по субботам и воскресеньям

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Самарское речное пассажирское предприятие информирует об открытии скоростного маршрута «Самара — Ширяево». Суда по этому направлению начнут курсировать с пятницы, 7 июня.

- Стоимость билета по маршруту «Самара — Ширяево» составит 400 рублей. Дети до 5 лет смогут попасть на суда бесплатно. При этом отдельные места им предоставляться не будут, - сообщили представители речного предприятия.

Суда по этому маршруту будут курсировать по выходным. В субботу отправление из Самары — в 8:00 и 17:30, а из Ширяево — в 8:45, 9:45, 18:15. В воскресенье суда будут отплывать от пристани в Самаре в 9:00 и 17:30, а из Ширяево — в 10:10, 18:40 и 19:40. Также суда будут делать остановку на поляне имени Фрунзе.

Расписание движения судов по маршруту Самара - Ширяево

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ИСТОЧНИК KP.RU