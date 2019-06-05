2019-06-05T11:38:27+03:00
Общество

В Тольятти компания укрепила берег Волги строительным мусором

Водоему был нанесен ущерб на сумму более 22 млн рублей
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: уполномоченный по правам человека в Самарской областиФото: уполномоченный по правам человека в Самарской области
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В Тольятти провели проверку по факту сброса строительных отходов в Волгу в районе базы Отдыха «Новая волна». О случившемся сообщил один из местных жителей.

- Как выяснилось, в этом месте ООО «Реконструкция-Плюс» занималась берегоукреплением и строительством гидротехнического сооружения. Компания отклонилась от проекта и стала использовать строительный мусор: куски бетона и железобетона, - сообщили в пресс-службе уполномоченного по правам человека в Самарской области.

По данным специалистов Росрыболовства и Росприроднадзора, своими действиями компания нанесла водоему ущерб на более чем 22 млн рублей, а водным биоресурсам — свыше 65 тысяч рублей. По данному факту Самарская межрайонная природоохранная прокуратура направила два иска в Арбитражный суд региона с требованием возместить причиненный ущерб. Кроме того, в линейном отделе полиции было возбуждено уголовное дело по статье «Засорение водного объекта, повлекшее существенное загрязнение».

ИСТОЧНИК KP.RU

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