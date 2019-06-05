2019-06-05T13:03:30+03:00
Общество

«Кошка» с повадками хорька: в Самарском зоопарке появился необычный зверь

Горожан зовут познакомиться с питомцем и узнать обо всех его особенностях
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: Самарский зоопаркФото: Самарский зоопарк
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В Самарском зоопарке появился новый необычный питомец. Там поселился четырехлетний генетта по имени Гера. Это хищное животное из семейства виверровых размером с кошку, которое по повадкам напоминает хорька.

- В дикой природе генетта обитает в саванах и тропических лесах Африки и в Юго-Западной Европе, в частности в Испании и Франции. В древней Греции она использовалась в борьбе с грызунами, а в некоторых странах Африки их до сих пор держат в домах с этой целью, - рассказали в Самарском зоопарке.

Жителям Самары и их детям предлагают прийти в пятницу, 7 июня, в зоопарк и познакомиться с Герой. Там посетителям расскажут об особенностях его поведения и образе жизни. Показ нового питомца запланирован на 10:00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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