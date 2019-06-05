Министр здравоохранения Самарской области сменил главврача еще одной больницы

СЕГОДНЯ 13:39 2019-06-05T13:39:24+03:00

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В Самарской области сменился главный врач еще одной больницы. На этот раз кадровые перестановки коснулись Приволжской центральной районной больницы.

- Со вторника, 4 июня, медучреждение возглавила кандидат медицинских наук Мария Дмитриева, которая ранее на протяжении 9 лет трудилась на должности заместителя главного врача по клинико-экспертной работе Самарской городской клинической больницы № 1 имени Н.И. Пирогова, - сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Самарской области.

Нового руководителя коллективу больницы лично представил глава регионального минздрава Михаил Ратманов. Отметим, что до Марии Дмитриевой, чей стаж работы в системе здравоохранения составляет более 20 лет, медучреждение возглавляла Нина Парамонова.

Напомним, что волна смены руководств региональных больниц началась в апреле этого года. Сначала был назначен новый главный врач больницы имени В.Д. Середавина в Самаре, потом изменения коснулись Самарской больницы № 8, Самарской стоматологической поликлиники № 2 и Большечерниговской ЦРБ.

ИСТОЧНИК KP.RU