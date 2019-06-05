2019-06-05T13:55:44+03:00
Общество

В Самарской области мусорный регоператор сбрасывал сточные воды в озеро Безымянное

Нарушения выявили сотрудники природоохранной прокуратуры
Анастасия ФИЛАТОВА
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По решению суда регоператор перестал сбрасывать сточные воды в озеро / Фото: www.vsluh.ruПо решению суда регоператор перестал сбрасывать сточные воды в озеро / Фото: www.vsluh.ru
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В Самарской области регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами «ЭкоСтройРесурс» уличили в сбросе сточных вод в озеро Безымянное. Делал он это с превышением допустимых концентраций загрязняющих веществ.

- В прошлом году мы обратились в Куйбышевский районный суд с требованием обязать регоператора прекратить загрязнять озеро Безымянное. Служители закона удовлетворили иск, - сообщили в Самарской межрайонной природоохранной прокуратуре.

Регоператор исполнил решение суда в мае этого года. Он увеличил время отстоя очищаемых стоков в отстойниках, а также заменил насадки в фильтрах очистки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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