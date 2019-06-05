Обещал проставить экзамены: в Самарской области преподаватель вуза попался на взятке от студента
Следователи завели по данному факту уголовное дело
Преподаватель получил взятку в 21 тысячу рублейФото: Архив "КП"
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Следственный отдел Кинеля возбудил уголовное дело в отношении преподавателя Самарского государственного аграрного университета, которого подозревают в получении взятки.
- По версии следствия, подозреваемый, находясь в здании вуза, получил через посредника от студента 21 тысячу рублей. За эти деньги преподаватель обещал проставить ему зачеты и экзамены без их фактической сдачи, - сообщил в пресс-службе СУ СК по Самарской области.
В настоящее время правоохранители продолжают расследование уголовного дела и устанавливают все обстоятельства происшествия.
ИСТОЧНИК KP.RU