В Тольятти два бизнесмена обманули местные организации на 27 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 14:25 2019-06-05T14:25:43+03:00

Злоумышленникам грозит несколько лет за решеткой Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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В Тольятти сотрудники прокуратуры Автозаводского района утвердили обвинительное заключение в отношении двух местных жителей - 34 и 27 лет. Их обвиняют в совершении 15 преступлений, предусмотренных 159 статьей УК РФ - "Мошенничество" и статьей 174 УК РФ - "Отмывание денежных средств, добытых преступным путем".

- По версии следствия, с февраля 2016-го по сентябрь 2017-го обвиняемыые, являясь директорами ООО "СтальТрейдинг", размещали в СМИ ложные объявления и заключали договоры с организациями на поставку металлопродукции, - рассказали корреспонденту "КП-Самара" в надзорном ведомстве.

Полученными в качестве предоплаты деньгами бизнесмены распоряжались без выполнения каких-либо обязательств. Коммерческим фирмам, которые к ним обращались, они причинили ущерб на сумму более 27 миллионов рублей. В этот же период злоумышленники отмыли денежные средства, оформив гражданско-правовые сделки.

Вину в содеянном никто из фигурантов так и не признал. Уголовное дело направлено в Автозаводской районный суд для рассмотрения по существу

ИСТОЧНИК KP.RU