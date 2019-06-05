2019-06-05T14:37:35+03:00
Общество

Переход на «цифру» в Самарской области проходит без проблем

С 3 июня регион больше не принимает аналоговый сигнал
Анастасия ФИЛАТОВА
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Теперь жителям 63 региона доступны 20 бесплатных каналов с более качественным изображениемТеперь жителям 63 региона доступны 20 бесплатных каналов с более качественным изображениемФото: Архив "КП"
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В минувший понедельник, 3 июня, в Самарской области полностью отключили аналоговое телевидение, и регион перешел на «цифру». Теперь жителям губернии доступны 20 бесплатных каналов с более качественным изображением и стабильным сигналом.

Как отмечают в правительстве Самарской области, переход на цифровое ТВ проходит в штатном режиме, все ответственные подразделения работают четко. В частности, сейчас в регионе в ежедневном режиме работает оперативный штаб, который контролирует переход на прием нового сигнала, чтобы люди не испытывали проблем с подключением к цифровому ТВ.

Также помощь в этом вопросе самарцам оказывают волонтеры и специалисты, которые принимают звонки по региональной горячей линии: 8-800-707-61-23. Кроме того, жители Самарской области могут получить консультацию и по федеральной горячей линии: 8-800-220-20-02. Она работает круглосуточно. К слову, горячие линии уже приняли 3335 звонков. Что касается заявок на помощь волонтеров, то за минувшие два дня их поступило уже более 1 тысячи. И.о. первого вице-губернатора – председателя Правительства Самарской области Виктор Кудряшов поставил задачу отрабатывать заявки оперативно, в течение дня.

Отметим, что региональное правительство предусмотрело поддержку социально незащищенных категорий граждан. Им предоставят возможность компенсировать затраты на приобретение оборудования для приема цифрового сигнала.

ИСТОЧНИК KP.RU

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