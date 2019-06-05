Снес машину и чуть не сбил ребенка: в Самаре задержали пьяного водителя на Mitsubishi

СЕГОДНЯ 14:55 2019-06-05T14:55:41+03:00

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В Самаре задержали очередного водителя, который решил покататься на своей машине в пьяном виде. Нетрезвого автомобилиста задержали во дворах на 6-ой просеке, где он успел устроить ДТП.

- Нам поступило сообщение, что по микрорайону разъезжает пьяный в хлам водитель Mitsubishi. Очевидцы рассказали, что автомобилист снес машину и чуть не сбил ребенка во дворе дома, - поделились активисты «Ночного патруля».

Общественники сообщили о случившемся в полицию. Вскоре на место происшествия прибыли сотрудники ГИБДД, которые и задержали нарушителя. Сейчас стражи порядка составляют на водителя административный протокол. Как отмечают активисты, от прохождения медицинского освидетельствования мужчина отказался.

ИСТОЧНИК KP.RU