2019-06-05T15:14:04+03:00
Общество

Куйбышевский НПЗ подарил детям День безграничных возможностей

Около 40 юных самарцев с помощью молодых специалистов завода прошли увлекательный квест «Затерянный мир»
Анна ФЕДОРОВА
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Этот праздник Куйбышевский НПЗ проводит для детей с ограниченными возможностями здоровья традиционно – более пяти лет в первых числах июня молодые специалисты завода и работники молодежного центра «Диалог» собираются в Куйбышевском подразделении комплексного центра «Социального обслуживания населения Самарского округа», чтобы организовать для мальчишек и девчонок островок веселья и хорошего настроения. На этот раз они отправились в путешествие по дикому Западу. Едва квест стартовал, детвора сдружилась – каждая из восьми групп, по очереди проходя испытания, стала настоящей командой. Чтобы добиться поставленной цели, им пришлось строить воздушный шар и наносить боевую раскраску индейцев, определять отпечатки пальцев и разгадывать загадки, складывать из отдельных фрагментов послания и составлять географическую карту.

Куйбышевский НПЗ подарил детям День безграничных возможностей.

- Молодые специалисты с радостью участвуют во всех мероприятиях, особенно, для детей, - рассказала лаборант химического анализа АО «КНПЗ» Анастасия Островская. – Чтобы ребята заинтересовались по-настоящему, должно быть действительно увлекательно и познавательно – мы постарались продумать каждую деталь приключения. Около месяца назад мы проводили такой квест в самарской школе-интернате – поразительно, насколько дети быстро втягиваются в предложенную игру, входят в образ, предлагают решения. Это здорово!

В конце путешествия ребят ожидали подарки – наборы для занятий наукой и творчеством. Каникулы впереди длинные – самое время для смелых экспериментов!

ИСТОЧНИК KP.RU

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